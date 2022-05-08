模特兒出身的王晴，以俏麗五官和姣好身材打開知名度，近年王晴把演藝重心放在戲劇上，在八點檔《世間情》、《甘味人生》、《一家人》等戲都有演出，也讓她擁有「本土劇林志玲」的美名，不過近日有媒體報導，指王晴是地主千金，擁有「車站前整排房繼承權」，對此，王晴則在網上做出回應。

臉書粉絲團「人生向前走」日前發文指出，王晴是金門地主千金，除了秘密擁車站前整排房繼承權，王晴的爸媽也是她最堅強的後盾，爸爸還曾對女兒喊：「如果太累就回家，你不需要這麼辛苦！」讓王晴很是感謝，王晴的身分以及家人間互動被挖出，但內文並非完全都是事實，讓王晴在臉書限時動態直呼：「未經求證，越掰越誇張」，還貼上翻白眼的貼圖，文字中滿是無奈。

王晴限時動態全文。（圖／取材自王晴臉書）

外型亮麗、身材姣好的王晴，本來是一名廣告模特兒，她在因緣際會下試鏡，並在《世間情》獲得演出機會，王晴初試啼聲就以水汪汪電眼、甜美笑容和高顏值，被封為「本土劇林志玲」，王晴近年把演藝重心放在戲劇上，積極加強演技和說台語，王晴在戲劇表現是有目共睹。

王晴在戲劇圈闖出一番成績，不過她沒忘自己最初的夢想是當歌手，王晴也在跨足歌唱領域發片，圓歌手夢發行首張微寫真EP《小小》，王晴的嗓音甜美還被譽為「仙氣女聲」。