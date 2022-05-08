7日晚間社群平台PTT上出現貼文指「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，高雄市政府駁斥為假訊息並已報警。高市刑大表示已接獲告發，該假訊息觸犯社會秩序維護法及傳染病防治法，已掌握特定對象，將迅速傳辦。

市府表示，近日有國民黨彰化縣議員未經查證，公然於通訊軟體發送不實訊息，雖已公開道歉並收回言論，但PTT平台又出現相關造謠文章，市府懷疑是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻，混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣。

市府重申針對網路惡意訊息，除了要求警政單位嚴格執法，也請市民多加查證。

高市刑大表示已接獲市府告發，經查證貼文陳述的內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論。該假訊息觸犯社會秩序維護法及傳染病防治法。已掌握特定對象，將迅速傳辦。