自行車隊伍宛如長龍場面壯觀。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

鐵馬進香前的請神及祈福儀式。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

睽違2年的苗栗鐵馬進香團，經苗栗市公所積極籌劃，今天8日清晨在媽祖前導座車領航下，率領200多名鐵馬信徒騎士，從苗栗天后宮浩浩蕩蕩出發，展開長達345公里自行車騎乘活動，整齊的自行車隊伍宛如長龍，場面壯觀。

苗栗市長邱鎮軍說，一甲子前，苗栗青年以鐵馬進香模式在當時掀起熱潮，也因此成為苗栗特有的一種進香文化，然而隨著時代變遷、交通發達而漸漸沒落。

而今自行車運動已在台灣蔚為風潮，所以在4年前市公所開始規劃這場營造宗教文化結合運動的鐵馬進香活動，希望重現當年鐵馬進香文化之盛況。

邱鎮軍表示，去年及前年皆因疫情關係停辦了2年，許多單車騎士都感到相當遺憾，今年苗栗市公所再次重振旗鼓，帶領鐵馬騎士展開長達345公里的進香之途。

苗栗天后宮也精心準備了豐盛的早餐，讓鐵馬騎士出發前注入滿滿的能量迎接挑戰。在請神及祈福儀式後，清晨6時40分由苗栗市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等貴賓按鳴響亮的出發汽笛，並在苗栗天后宮的號角隊大鼓陣下畫破寧靜，精神抖擻整裝待發的車友依序出發。

本次鐵馬騎士多半是以苗栗鄉親為主體的隊伍，騎乘路線行經苗栗、臺中、彰化及雲林，沿途經過10處補給點，適時為長途跋涉的鐵馬騎士補充體力。

動預計在今天8日下午5點抵達北港朝天宮進行進香團拜儀式；明天9日再依原路線返回，預計下午5時前，所有騎士回到苗栗天后宮並領取精美完騎獎牌，也代表著大家已完成此趟意義非凡的壯舉，市公所也期望參加的信眾能夠健康平安。