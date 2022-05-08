「海南」艦從事南海演訓

解放軍的075型兩棲攻擊艦首艦「海南」艦1年多前服役，廣泛認為，它對小島作戰攻擊很有用。分析家說，它加強了北京在南海的威懾和後勤能力。然而，他們也指出，這種新作戰系統考驗了中方海軍的思維，還有整合不同類型軍艦的的能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，075型艦是中方海軍僅次於兩艘航母的最大軍艦，提供解放軍在中國沿海和遠海執行各式任務的新選擇。尤其是在從事小島突擊作戰行動，還有包括人道援助，救災和撤離中國公民等非戰爭任務上，更是如此。

「海南」艦4月22日在南海從事艦機協同訓練，以鍛鍊官兵實戰能力，但相關細節直到5月3日才公開。而在這次演訓前1天，也就是4月21日，中方海軍宣布，第2艘075型艦「廣西」艦服役。

中國海軍075型兩棲攻擊艦首艦「海南」艦

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，「海南」艦有助於加強威懾力，並更有效地向南海諸島運送補給物資。他說，1艘「海南」艦可以同時搭載直升機，氣墊船和兩棲突擊舟車，因此在南海對抗外國軍艦的能力更強，並能更有效地為駐在南海各島的人員提供補給。

另一方面，美國智庫「蘭德公司（Rand Corporation）」資深研究員希斯（Timothy Heath）也有類似的看法，他說，075型艦主要是針對兩棲攻擊作戰而設計，可以部署兩棲裝甲舟車和直升機，對如小島等目標進行立體攻擊。他指出，075型艦對於從其他聲索國手中奪回南海小島，特別能發揮效用。

傳統上，中方海軍主要是針對近海備戰，但有了075和071型艦後，他們就能遠比以往更深入南海，以更強的戰力執行攻擊和奪島任務。希斯說，075艦服役後，中方有充分的戰力，從鄰國攻佔南海小島和島礁。

不過，周晨明強調，雖然075艦能推升中國海軍戰力，但整合它和現有艦隊，卻是項新挑戰。他指出，美國有完善的兩棲攻擊艦支援系統，但中方不同，這類戰艦和作戰概念對中國來說仍是新的。

此外，周晨明說，例如，中國沒有像美國「藍嶺」號（USS Blue Ridge LCC-19）那樣的兩棲指揮艦。他認為，北京還要花幾年思考，要怎麼運用「海南」艦這類兩棲攻擊艦。中方要想想，究竟是要仿效美國的方式，還是能另外構思更適合中國的做法。

至於希斯則指出，雖然075型艦能深入南海，提升中方戰力，但預料不會在可能的攻台任務中扮演要角。他說，就攻台任務來說，它雖然有用，但由於體型龐大，容易辨識，很容易受有備而來的敵方攻擊。此外，中方仍缺乏夠多各式大小的兩棲攻擊艦，以執行攻台任務。