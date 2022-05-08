國民黨台北市議員第四選區(中山、大同)初選，今(8)日公布民調結果，由前主播柳采葳與市議員王浩服務處主任高世俊勝出，北市黨部副主委盧威落馬。

國民黨第四選區將提4席，扣除現任議員陳炳甫、葉林傳，新人柳采葳、高世俊、盧威進行初選，3搶2爭取出線。

根據民調結果，柳采葳獲青年、新人加權，以加權後114.63％輾壓其他新人，高世俊有青年、新人、公投協助三項加權，拿下35.34％，盧威獲公投協助加權、30.01％惜敗。

國民黨北市黨部表示，中山大同第四選區，現任議員不參與初選，初選勝出者為柳采葳與高世俊，將與現任議員一起投入2022年底三合一第四選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。

市黨部說明，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

市黨部表示，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第四選區由柳采葳與高世俊贏得初選，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。