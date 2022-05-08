今天是母親節，蔡英文總統透過臉書向所有的媽媽們說「謝謝妳，辛苦了！」她列舉政府近年推動調高育兒津貼、托育補助、長照2.0等政策表示，希望讓在職場的各位，以及各位的媽媽，都可以受到陪伴、受到照顧。她還特別提醒民眾「別送媽媽打掃用品」。

蔡英文表示，在母親節 這一天，她要向所有的媽媽們說「謝謝妳，辛苦了！」她從自己的母親身上學習到，要當一位媽媽，是非常不簡單的事。也在許多媽媽身上看到無比堅毅的身影。

她說，前些日子，家長們待在家的時間變多了。她也看到，照顧家庭的角色，有了不少改變。政府提高「留職停薪」的比例後，有不少爸爸也加入了留停的行列；政府也調高育兒津貼和托育補助，發放生育給付和生育津貼，降低擁有新生兒家庭、家長的負擔，讓新手媽媽 、新手爸爸，能得到經濟上的支持。

蔡英文指出，這幾年，我們也擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，分擔未來媽媽 的壓力，我們也增加產檢補助的次數和項目，盡力降低妊娠及生產風險，希望能守護準媽媽 和寶寶們的健康。

照顧家庭，不只是孩子，還有家中的長輩。她強調，我們也把長照2.0做得一天比一天更完善，希望讓在職場的各位，以及各位的媽媽，都可以受到陪伴、受到照顧。

蔡英文表示，有人說，孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵而來不同的挑戰。所以，不論妳是哪一種媽媽，或你的媽媽是哪一種媽媽，「每一位媽媽，都是我心目中的超人媽媽。謝謝每一位媽媽！也謝謝每一位加入照顧行列的你！」並提醒「別送媽媽打掃用品」。