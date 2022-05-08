澎湖花火節已於上月25日熱情開跑，無敵海景配上精采表演，儘管疫情大環境不佳仍有不少遊客前往，日前抖音網紅陳靜搭上這股熱潮，開啟四天三夜的花火節之旅，外型亮眼的她有著窈窕身材，穿上白色比基尼置身馬公「山水沙灘」，還拍攝一支短短10秒熱舞片上傳抖音，胸前兩粒春光瘋狂搖晃，讓粉絲看得都快要中暑。

正妹陳靜上月4日才在抖音上傳首支影片，穿上清純女學生服在KTV和一群朋友勁歌熱舞，配上由狄強配唱的抖音神曲《岡山搖》，甩著秀麗長髮、盡力搖晃全身，配上誇張的吸睛手勢，在包廂內打著炫麗的燈，玩得相當高興愉快，展現年輕人該有的青春活力，短短5秒便吸引近20萬粉絲前往觀看。

6日她又上傳《岡山搖》熱舞短片到抖音上，加倍製成10秒鐘，穿著一身清涼白色比基尼，和大家分享在澎湖花火節的遊玩心得，自詡為行動派的她應粉絲敲碗，宣布到澎湖也要岡山搖一下，隨即在音樂播放聲下扭腰擺臀，胸前好風景跟著身體搖晃，雙手跟著做出各種手勢，沙灘加上美人超多粉絲湧入觀看。

諸多網友看到這支抖音，瞬間被好風景給吸引住眼球，對她喊話：「 真材實料好會跳啊」、「便宜別人的眼睛了」、「妳是我看抖音的動力」、「去看花火節不看煙火，只看陳靜因為比煙火美」、「好可愛哈哈哈很會」、「要搖去哪裡啊」瞬間引發網友暴動。