上海經濟受疫情影響，上海市地方金融監管局副局長管小軍8日表示，相關單位持續推出一系列有針對性的舉措，全力支持疫情防控和企業復工復產復市，包括推動地方金融組織延長還款期限，以及降低貸款利率、擔保費率等減輕企業負擔。

上海8日舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，會上，上海市地方金融監管局副局長管小軍表示，本次疫情發生以來，市地方金融監管局、人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海證監局會同在滬金融市場和金融機構，持續推出一系列有針對性的舉措，全力支持疫情防控和企業復工復產復市。

管小軍指出，具體來說，有以下幾個方面：一是針對不同階段企業金融訴求，迅速頒布多項金融惠企紓困政策。市地方金融監管局積極配合頒布《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》（「抗疫助企21條」），重點突出發揮融資擔保增信、加大普惠金融支持力度、推動金融機構減費讓利等政策內容，為中小企業紓困解難。此後，又印發本市地方金融組織支持疫情防控和經濟社會發展的政策文件，推動地方金融組織透過展期、無還本續貸、延長還款期限（最長可延至2022年12月31日），以及降低貸款利率、擔保費率等減輕企業負擔。

此外，近期，部分企業反映因疫情防控影響員工工資發放，市地方金融監管局會同人行上海總部、上海銀保監局、市民服務熱線辦公室以及在滬50多家商業銀行，迅速建立工作專班和應急處理機制，支持商業銀行通過線上核驗企業身份和支付工資意願，接收相關材料，為企業發放工資提供便捷服務。

二是針對金融市場穩定運行需要，全力做好保障服務工作。為保障各在滬金融市場和重要金融機構核心業務的安全穩定運行，市金融工作黨委、市地方金融監管局會同相關區，建立了市區兩級防疫專項協調機制和日報機制，全力支持金融市場、重要金融機構做好疫情防控，確保交易運行、核心業務不間斷。

管小軍表示，下一步，上海金融業將按照市委、市政府部署，按照企業復工復產復市的要求，落實好頒布的各項舉措，並根據企業的新情況、新需求，不斷出台有針對性的舉措，全力做好金融支持工作。