國內疫情爆炸，昨單日新增46,377例確診，台大醫院婦產科醫師施景中今表示，懷孕36周以上的確診孕婦全部擠到醫院，擠床壓力現在已經發生，對確診孕婦已無床可收，且產房和門診還有心臟、腎臟衰竭的超高危孕婦，若照目前的收治原則，更高風險的孕婦將會沒地方可去，甚至孕婦生產都住不了院。

施景中今在臉書發文，目前聽到的狀況，確診孕婦36周以上的大概都是送到醫院了，但還是有孕婦認為，現在政府規定36周才能住院太嚴格，應該放寬到36周以下，害怕如果在家中自行照顧，萬一胎兒出了什麼狀況，誰要負責？

施景中說，事實上醫院收治確診孕婦的能量已經飽和了，昨天他有確診孕婦送來，內科專責病房暫時已無床可收，因此住進產科最後一張負壓隔離床。「前天（6日）半夜我在臉書曾說，擠床壓力會在未來幾周引爆，對不起我猜錯了，現在已經發生。」

施景中說，他們產房和門診同時還有各種高風險孕婦，有心臟、肝臟、腎臟衰竭的孕婦，幾周後他還有重度植入性胎盤的孕婦必須要手術。孕婦確診當然會增高風險，可是一律住院一定排擠更多超高危險的孕婦、如果照目前原則、甚至放寬收治標準，這些更高風險的病人將會沒地方可去，甚至未來連正常孕婦生產可能都可能會住不了院。

施景中指出，美國婦產科醫學會(ACOG)訂出染疫孕婦收治標準，必需經過風險評估，分級之後中等風險才須收治，大致上標準和未懷孕的人類似。認為兩害相權取其輕，「指揮中心是該滾動式調整這些孕婦（或新生兒）的收治原則了。—」並呼籲孕婦能打疫苗的趕快打，能減低重症和死亡率。