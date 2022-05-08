師姓男子1996年服役，後因案被判刑一度停役，2000年團管區司令部對他發出召集令，未向部隊報到，被依妨害兵役治罪條例起訴，一審判他無罪，但高等法院改判8月徒刑確定，師入監8月後，聲請再審改判無罪確定，他請求刑事補償，台北地院裁定補償72萬9000元。

師男1996年10月入伍，因違反麻醉藥品管理條例案件，高院判刑2年10月，1997年8月因案停役，2000年1月執行完畢，停役原因消滅，而回復現役。

北市團管區司令部發出臨時召集令，要師男2000年3月前往宜蘭縣礁溪鄉的陸軍明德訓練班部隊回役，師因逾期2日未向部隊報到，被依妨害兵役治罪條例起訴。

一審判師無罪，但二審改判8月徒刑確定，師入監服刑。師聲請再審，指他因案羈押服刑超過3年，北市團管區司令部對他發出召集令前，他已禁役生效，不具後備軍人身份，因此未前往報到，高院裁准再審，師獲改判無罪確定。

師男向台北地院請求刑事補償，北院認為師男入監服刑8個月共243天，以每天補償3000元計算，裁定補償72萬9000元。