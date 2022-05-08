梁佑南與古曜威在〈就像我一樣〉MV中飾演母子。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

梁佑南（右）與古曜威在〈就像我一樣〉MV中飾演母子。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

張璃(左起)、古曜威、李芯玗、張雅筑於MV中飾演醫護人員。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威於母親節發行第4波主打歌〈就像我一樣〉，MV邀請梁佑南攜手演出母子，MV拍攝現場，真誠的故事情節，令演員們被感動到紛紛拭淚，梁佑南更直誇：「帥兒子的歌真好聽，又感人」古曜威還將兒時可愛模樣做成紋身貼紙，烙印在右臉頰上，提醒自己牢記父母的養育之恩。

古曜威表示，小時候因為父母工作忙碌，自己是由伯母帶大的，「因此在我心中，我有兩個疼愛我、照顧我的媽媽，一位是辛苦工作養育我的萬華媽媽，另一位則是照顧我日常生活的永和媽媽」。他從小貼心又黏人，假日回到萬華家裡，就會跟隨在媽媽身旁，那時經常對媽媽說「我愛你」，但現在長大了，這3個字反而不好意思說出口，今年的母親節，他也給了自己一個目標，就是勇敢對媽媽說出「我愛你」。

經紀人透露，古曜威很單純，家人也都相當樸實，一路默默的在背後支持著他，回想起3年前，爸媽搭捷運、轉公車去參加他的發片記者會，一路上很擔心自己去參加，會不會造成他的不便，所以這幾年來總是遠遠的看著他，默默的給予他鼓勵，現在古曜威長大也獨立了，他想透過MV分享給所有人，我們的一封訊息、一通電話，或是陪伴在父母身旁，這對他們來說，就是最幸福的禮物，古曜威也呼籲大家：「母親節請勇敢的給予爸媽一個溫暖的擁抱，讓他們知道我們還是很在乎他們的。」

〈就像我一樣〉MV請來梁佑南、李芯玗、張璃、張雅筑等人演出，母親節在MTV台，與晚上八點在古曜威YouTube頻道首播。此曲與紅心字會合作，獻給全天下偉大的媽媽們，更於母親節當天推出「就像我一樣」Instagram與Facebook的感恩限時動態，邀請大家拍攝限時動態感謝從小養育我們長大的長輩們。