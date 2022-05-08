慧榮科技(SIMO)第一季財報在三大主力產品線助攻下，財報告捷，營收、毛利率均超越財測高標，慧榮表示，在終端市場需求持續增加帶動下，對前景抱持樂觀態度。

慧榮第一季營收2億4198萬美元，超過預期高標，與前年同期相比成長33%。第一季毛利率達52.2%，同樣超過預期的高標。稅後淨利5,895萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.72美元(約新台幣51元)。

慧榮第一季三大主力產品線第一季營收與去年同期相比皆大幅成長，SSD控制晶片成長25%～30%，eMMC/UFS控制晶片營收成長高達60%～65%， SSD解決方案成長40%～45%。

針對2021年12月宣布的股票回購計劃(預計在6個月內買回2億美元的股票)，慧榮第一季共買回1億美元的股票，平均股價為美金80.19元，截至第一季結束前，累計回購金額為1.5億美元，平均股價為美金83.18元。

慧榮總經理苟嘉章表示，SSD控制晶片在OEM客戶強勁出貨成長帶動下，營收超過預期。特別在PCIe SSD控制晶片整體營收較去年同期成長逾50%，其中主推OEM市場的PCIe Gen4 SSD控制晶片，在去年第三季開始陸續出貨，營收也與前一季相比成長了四倍之多。

苟嘉章進一步表示，來自於OEM專案、客戶訂單、終端市場需求持續增加帶動下，對前景抱持樂觀態度，並對未來的成長深具信心。預期今年開始起飛的PCIe Gen4 SSD控制晶片將奠定慧榮穩定成長的根基。同時，UFS/eMMC控制晶片的市場占有率正快速成長中，其動能來自客戶增加對我們產品的採購比重，加上客戶本身市占率的提升。此外，慧榮在車用市場持續努力紮根，而企業級 PCIe Gen5 SSD控制晶片也將如期在今年問世。