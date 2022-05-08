教育部昨宣布新的防疫授課方式，教團批評新的辦法「太天真」，有點不顧現實。校長及教師團體表示，學校目前沒有拿到快篩試劑，明天起難以配合新辦法推動；家長團體則說，疫情「硬著陸」，但防疫規定卻愈來愈寬鬆，真的是快把家長嚇死了。

教育部昨天宣布「因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則」，國小及幼兒園有學生確診，該班停課3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑；國中及高中若有學生確診，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，新規定可減少學校行政人員對居隔師生調查的工作負擔，但也產生新問題，因為政府防疫規定變寬鬆，但小學生打疫苗比例很低，家讓不願讓他們小孩染疫，因此學校防疫措施要做得更嚴格，才能讓家長放心。

張信務表示，之前教育部只對居家隔離的學生或老師提供2個快篩疫苗，但明天起，若有學生停課，班級就要停課3天，學校並要給1人1劑快篩試劑，但現在教育部都沒有提供更多快篩試劑給學校，新政策怎麼推動。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉表示，國高中生確診採「九宮格」內學生停課，這種作法「太天真」，因為中學生的好朋友通常是下課時或中午吃飯時會在一起，而不是在九宮格的座位內，教育部顯然未顧慮到現實。

「混成教學的工具請趕快補足，避免學生學習落差。」許麗吉說，現在班級內會面臨一些學生停課狀況，這時老師要同時採用實體及線上混成教學的模式，但現在許多學校面臨電腦及鏡頭等線上教學設備不足的狀況，政府應該趕快改善，以維護個學生的學習權益。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽指出，國內疫情急遽升高，國高中生打疫苗的效力正降到低點，小學生則絕大多數都未打疫苗，但政府的防疫措施卻在放寬，這種讓疫情「硬著陸」的方式，真的是快讓家長嚇死了。

王瀚陽表示，教育部推出的新防疫授課模式，會造成同一班級的部分學生停課狀況，如果一個月來個2次，許多學生在學習上可能落後，這個問題必須重視。