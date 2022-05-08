日前確診新冠肺炎的民眾黨立委蔡壁如，目前正進行確診隔離中，今（8）日她表示收到台大醫院與和平醫院醫護的求救信，內容指出因民眾湧入的關係，急診室的護病比幾乎是「1：無限大」，臺大醫院工會更感嘆說「此刻確診才是醫奴的救贖？」讓蔡壁如直言「醫療崩潰了！」

今天是蔡壁如確診後的第3天隔離，她在臉書表示分別收到來自臺大醫院及和平醫院醫護的求救信，直言「醫療崩潰了！」

蔡壁如透露，臺大醫院工會發出求救信向社會大眾及政府求救，指出目前的狀況是連臺大醫院都已經失守，2名護理師需要硬扛100位病人，就算居家隔離也得認命上工，狂酸「你共存、我倒楣」，並感嘆說「此刻確診才是醫奴的救贖？」

此外，蔡壁如指出和平醫院的學妹也告訴她，目前急診室的護病比是1：無限大！蔡壁如透露，學妹坦言無法承受如此高漲的護病比，只能希望院方高層重視基層人力問題，希望政府體察基層醫護的疲憊，不要讓醫療量能崩潰的悲劇在台灣血淋淋上演，說「對不起，我們真的累了」。

蔡壁如表示，今年母親節讓她覺得非常難過，因為目前醫護已經撐不住了，但指揮中心在疫情快速上升時期，加上快篩試劑、口服用藥等都不足的情況下，還選擇鬆綁管制，讓她直言「這樣只會加快傳染的速度，壓垮醫護！」