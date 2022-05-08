性學博士許藍方經營個人YouTube頻道，用專業的角度分享兩性衛教話題，加上外型亮眼，因此被封為「最美博士」，近日更成為小S新節目的固定來賓，話題不斷，但人紅是非多，許藍方總周旋在輿論之間，日前她po文，透露被問到「妳難受的時候都怎麼辦？」，她坦言壓抑與忍耐不會換來偉大，也不會變成神，更嗆聲酸民：「我都還在走了不跟著嗎？專業酸民請跟好」。

許藍方近日在臉書發文，回應粉絲提問，對於自己心情難過時的處理，她表示「想哭就哭、想叫就叫，不需要刻意正向或強顏歡笑，但是你得確保自己有一直在前進，用走的、用爬的、用蠕動的都可以」，唯獨得確保這些終將成為過去，而成為滋養、茁壯自己的養分。

至於所謂的正能量、情商高，對許藍方而言，並不是從來沒有負面情緒，也不是從不發脾氣，「別忘了我們是人，就做人能夠做的事，不然只會畫虎不成反類犬，到時真的會生病，她認為的「正向」就是接受與臣服，是一種全力以赴後的心甘情願，並非消極處理，「對我來說的情商是有能力處理自己的喜怒哀樂、悲歡苦悅，而且是有意識地知道自己為什麼會有這樣的情緒出現，進而改善問題或瞭解自己」。

許藍方強調「壓抑與忍耐不會換來偉大，也不會變成神，只會換來委屈和莫名造成的爭吵」，表示知道當下會那種真心難受、想結束、想逃避、想一睜眼就換場別的情境的感受，但希望眾人還是該好好感受當下所有的情緒，「因為只有當你真的痛過、哭過、傷過，你才有辦法真的感受什麼是幸福，而且是好珍惜好珍惜的那種」，這裡說的「幸福」，不是在說中彩券的興奮感或是看風景的平靜感，而是能在動盪中找到內心的平靜，畢竟經歷過驚滔駭浪，就不會把風平浪靜視為理所當然，「多的只有感恩和珍惜那位和你一同感受專心與寧靜的人」，許藍方也給同樣經歷難受心情的人打氣，勉勵這些人就是往前走不要怕，自己會一直陪伴大家，同時嗆聲：「我都還在走了不跟著嗎？專業酸民請跟好」。