時序進入五月，天氣漸漸變熱，塔羅牌老師艾菲爾分享，今年初夏運勢前4名的星座依序為金牛座、獅子座、射手座、巨蟹座，這段期間可以說是相當幸運，財運事業兩得意。

第四名丶巨蟹座

木星五月會在你的工作宮給你力量，為你加持好運，在事業上可說是如魚得水，不管做什麼大多能夠得到支持和鼓勵，特別在涉及到金錢的問題上，更是有逢凶化吉的好運。今年初夏你需要踏實丶堅定的去實踐計劃和目標，或許會碰到一些阻礙，但別擔心，因為你有能力度過這些關卡。財運方面，老闆很有機會幫你加薪，或多發獎金，使你財氣滿點。

第三名丶射手座

五月份木星與金星雙雙進入射手座的第五宮，只要你真心喜歡自己的事業，做自己喜歡的事，就必定會成功。而5/11之後，你很適合走出自己的小圈圈，進入人群，你將變得活躍，在工作丶職場上更受人歡迎以及矚目，甚至會有貴人出現，為你的事業帶來強而有力的助力。財運方面，做你感到興趣的事，不管是投資丶事業丶或工作，都會為你帶來財富。

第二名丶獅子座

目前太陽正在獅子的工作宮，五月份正是你事業發展的關鍵期。太陽為你帶來展現專業技能的好時機，使別人有機會看到你的才華，獲得伯樂的賞識，加上這一段時間你很適合簽約，可能會有大客戶找上你，願意跟你合作，或創業者有機會找到志同道合的合作夥伴。而合約簽訂之後，伴隨而來的金錢與收入是非常可觀，甚至會幫你帶來一整年的穩定進帳。

第一名丶金牛座

太陽坐鎮金牛的本命宮位，五月份你們將站上舞臺的華麗登場。太陽的助力會使你在事業上發光發熱，你在年初所訂下的目標，此時很適合拿出行動力去達成，加上木星正在你的玄秘宮，你會明顯感受到工作越來越順利，先前暗中扯你後腿的小人退散了，卡關許久的案子也順利簽約，同事、主管對你越來越和氣，你遇到困難都非常樂意幫助你，而主管之前說好的升官加薪也離你不遠了。