海軍2022年遠航訓練支隊，經過20餘天的外海航行及完成各項訓練任務後，於近日返抵國門，海軍艦隊指揮部指揮官黃佑民中將，代表海軍司令劉志斌上將於日昨主持「民國111年遠航訓練支隊結訓暨頒獎典禮」，頒獎表揚支隊長彭國洲少將等有功官兵與航訓期間表現優異學生。

黃佑民表示，此次遠訓支隊訓練任務與目的，是驗證艦隊遠距通信、航道熟悉及遠海作戰能力，同時訓練海軍官校、國防大學政戰、理工及管理學院應屆畢業學生的專業職能，使應屆畢業生任官後，能順利銜接艦艇職務。

海軍每年都會派出各型軍艦編成的「敦睦遠航訓練支隊」，到邦交國進行敦睦訪問，這兩年因為疫情考量，並未前往邦交國訪問，但進行遠航訓練，因此支隊名稱也僅稱「遠航訓練支隊」，拿掉「敦睦」兩字。

據了解，今年遠航訓練支隊是由海軍124艦隊長彭國洲少將擔任支隊長，支隊納編3艘軍艦，包括1艘成功級飛彈巡防艦，1艘康定級飛彈巡防艦以及磐石號油彈補給艦，自4月中旬啟航，5月初返抵國門，總天數達到20餘天。

黃佑民特別提醒全體官兵及畢業生，雖然遠航訓練官兵及學生PCR檢測均為陰性，但目前國內疫情嚴峻，仍須抱持戒慎恐懼的態度，遵守各項防疫規定；此外，休假期間貫徹兩點一線原則，避免前往人潮聚集場所，以減少染疫風險，保護自己、家人及同袍健康，確保部隊戰力完整。