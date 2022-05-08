許嫌為躲避警方查緝，用租賃機車代步。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

三星分局警方查獲許嫌到案。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

網友在臉書PO文表示三星鄉出現拉車門竊賊，警方依據民眾提供的監視器畫面，及循線查看各路口監視影像，不到7個小時緝拿50歲許姓男子，經查許嫌在三星鄉至少涉及7起案件，全案依竊盜罪嫌移送台灣宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警局三星分局昨（7日）接獲民眾報案，停在自家騎樓的自小客車車內貴重財物遭竊，並提供監視器畫面給警方查詢，警方隨即成立專案小組偵辦，依據民眾提供的畫面，並擴大調閱相關路口監視器影像，火速查獲許嫌到案。

三星分局警方指出，許嫌為躲避警方，騎乘租賃機車，利用清晨或深夜時段，隨機拉取停在住家前方或路旁未鎖上的車門，潛進車內竊取財物，經查至少涉及7件竊案，總計被害人損失金額達10000多元左右，仍在擴大清查中。

據了解，許嫌為高雄人，之前在礁溪開餐廳，後來經營不善，就此無業至今，平日居無定所遊蕩在縣內各鄉鎮，累積無數件竊案；警方指出，在羅東最大宗案件，為一名代書要繳交屋款，而將高額現金放置車內，導致損失50萬；許嫌多鎖定社區型住宅及外型高檔房車下手。

警方表示，這次能火速破案，全因民眾第一時間提供監視器畫面，讓警方得以迅速擴大追查，即時破案，也呼籲民眾勿將貴重物品放置車內，另下車離開前務必 鎖上車門，以防宵小行竊。