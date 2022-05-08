台灣男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》找來陳嘉樺、周湯豪、坤達，田一德等多位大咖明星及舞蹈老師聯合主持，甚至重金聘請韓國的專業團隊來教學，而參賽成員分為土星、地球、木星等8個團體進行淘汰賽，受到大批觀眾喜愛。但近日卻傳出「木星」成員黃上瑋遭到前女友爆料過去曾遭他肢體及語言暴力，而且受害者不只她1人，讓網友相當驚訝。

在網路上擁有2萬名粉絲追蹤的網紅多莉Dolly，6日於個人IG上以「致‧傷害我們的人」為題發文表示，自己現在雖然有交往中的男友，但熟知她的朋友都知道她一直活在前一段感情所帶來的陰影及恐懼中，讓她不敢接陌生電話及回覆陌生訊息，甚至不敢公開提及有關「他」（黃上瑋）的事情，怕一個不小心對方又會威脅她平靜的生活，所以一直逃避這個話題，直到某天她收到一名受害者的訊息，她才驚覺自己不是唯一的受害者，而且受害人數高達5人，因此決定公開此事，希望傷害她們的人能夠正式回應並道歉，而不是不斷逃避、卸責，甚至反過來抹黑受害者，訊息一出受到大批網友分享。

多莉也在限時動態上，貼出其他受害女子的陳述，除了其中一名女子被打了半年，全身上下全是瘀青外，另一名女子則曾經在台北車站美食街被對方揍到眼睛暫時性失明，甚至拖到逃生梯裡猛踹，還有更多誇張的失控言語及肢體暴力行為，其餘受害者也有類似的遭遇，讓多莉忍不住驚呼「我只能說黃上瑋你家人學歷都這麼高，怎麼生出一個你這樣的」，而貼文一出後則立即被轉發到Dcard上發酵，並以「警惕！！原子少年絕世渣男PUA滿級神人，女生們避雷，交友軟體左滑他」為題，轉載多莉的IG內文並提醒女孩們小心黃上瑋，吸引大批網友關注，紛紛留言「暴力少年真的下去」、「他已經不是躁鬱症了是反社會人格吧」、「已經不是原子是核彈了吧」、「恐怖情人」。

對此，《原子少年》的製作單位也接受中時記者採訪，表示「我們很遺憾，會儘快瞭解狀況、若屬實，將除掉他的團員資格，下次錄影不會邀請他」。