連7跌，中油公司自明（9）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。
中油表示，受中國4月份製造業採購經理指數(PMI)數據轉弱、美國聯邦準備理事會(Fed)加快升息步調及美元指數續強等因素影響，導致國際油價上漲。
依浮動油價調整公式計算漲幅為4.41％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.8元及5.2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。