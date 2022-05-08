連7跌，中油公司自明（9）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。

中油表示，受中國4月份製造業採購經理指數(PMI)數據轉弱、美國聯邦準備理事會(Fed)加快升息步調及美元指數續強等因素影響，導致國際油價上漲。

依浮動油價調整公式計算漲幅為4.41％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.8元及5.2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。