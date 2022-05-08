台灣超商販售種類齊全、服務多樣化，密集度高居全球前三，是民眾生活不可或缺的存在，不過日前就有網友不禁好奇，為何許多門市的自動門外，還多加一道手推門？多此一舉的設計讓他百思不得其解。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直指背後3大隱藏功能。

原PO日前在PTT「八卦板」以「便利商店自動門外還有手推門？」為題，PO文透露，隨著疫情升溫，外出時盡量什麼都不摸，避免染疫風險，不過每次前往便利商店，明明門市都有自動門，但為何外面還要再加裝一道手推門，導致出入超商時免不了會碰觸到推門把手，實在很無奈，不禁好奇問道，「有沒有為什麼要再設一道門的卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這設計在疫情前就有了」、「可能怕風大，所以多設計一道」、「超討厭這種門，都很髒，兩手抱著貨還會出不來」、「鄉下的比較會做這個」、「這空間的房租比省下的電費多時，就不會裝了，所以台北不會有」。

但也有內行人解答，超商自動門外的玻璃亭叫做「風除室」，主要用來防搶、避免冷氣外漏、減少蚊蟲飛入，「店員是說防冷氣外漏，裝跟沒裝一個月可以差5000元的電費」、「可以防蒼蠅跟一些老鼠、風沙，維護衛生問題」、「真的有防止搶劫的功能，搶匪會被拖慢」、「防搶、防冷氣、防蒼蠅，蒼蠅好像比較直線飛，所以這樣交錯好像比較能防止蒼蠅進去」。