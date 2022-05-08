退役球星A-Rod的姪子登上大聯盟了，26歲的喬杜拿（Joe Dunand）8日擔任馬林魚先發三壘手打第9棒，大聯盟生涯首個打席成功敲安，並且是全壘打！杜拿抓住一顆好球帶邊緣的變速球，一棒轟到左外野牆外，距離他的叔父A-Rod還有695轟之遙，起碼是個好的開始。

A-Rod賽前勉勵杜拿說：「這跟你一輩子都在打的棒球是一樣的，就是出去做你該做的就對了。」A-Rod初登大聯盟是在1994年，杜拿直到隔年1995年才出生。A-Rod同日也推文恭賀杜拿升上大聯盟，杜拿說：「我畢生都在準備此刻，我渾身上下都興奮不已。」

杜拿原姓羅瑞格茲，他的父親是V-Rod（Victor Rodriguez Jr.）。V-Rod出生於1960年，出生不久之後父母離婚，他由母親撫養，父親再婚於1975年生下A-Rod，兩人是同父兄弟。

由於V-Rod長年在美國空軍服役，兄弟兩人年齡也有差距，他與弟弟A-Rod一度相隔23年才再次見面。那是在2003年一場遊騎兵的比賽，A-Rod邀請哥哥全家來看他打球，兄弟重逢之後一直維持良好的關係。V-Rod並不是A-Rod唯一的兄弟，A-Rod在美國出生前，他的母親在家鄉多明尼加已經和前夫生了兩個小孩。

杜拿此戰表現精采，除了全壘打還敲出1支二壘打，他是身高188公分、體重92公斤的壯漢。馬林魚終場8比0完封教士。