今天是母親節，新北市長侯友宜市長今至市府6樓大禮堂居家照護關懷中心慰問接線志工與市府同仁，並送上康乃馨，祝福媽媽們母親節快樂，他說，新北市確診個案、居隔、居家照護都是全國最多，民眾在面對政策上不斷轉換及中央系統做法跟不上的疑惑，都要靠居家照護關懷中心志工幫忙解答問題，以減輕民怨衝擊，新北動用了3500名志工，每天接將近6萬人次電話，這段時間醫護同仁及志工伙伴都辛苦了。

73歲的天元志工劉寶銖已有2個孫子，在中心啟動關懷專線後，即加入排班，擔任接線志工，更特地選擇人手較少的母親節支援。她用做媽媽的心情關懷大家，覺得能夠在這樣日子為大家服務，很有意義。

64歲志工邱湘琦長期在法鼓山擔任志工，聆聽聖嚴師父生前的教誨：「廣種福田、與人為善最樂！」得知市府居家照護關懷中心需要人力，立即挺身而出前來當志工，面對部分民眾因疫情塞車問題無法馬上獲得處理，致電咆哮，她會語氣放軟跟對方溝通，「要對方講清楚才能獲得協助」。

疫情升溫，新北有7萬多民眾居家隔離中，居家照護關懷中心的志工與市府同仁依舊堅守崗位，每日及時解答民眾的各項問題， 侯友宜表示，感謝市府同仁與志工媽媽們，在這屬於自己的節日，依舊選擇來接線中心值班服務大眾，讓今年母親節別具意義，所有人都是防疫的重要人物。

因應新北市大量居家照護及隔離者的生活需求，新北市首度執行居家照護計畫，保留醫療量能給中重症患者，讓輕症者、無症狀者、匡列隔離者在家休息，恢復健康。同時安排服務專線，讓民眾在家可以透過電話解決問題、媒合相關資源，安心在家休養。

目前新北超過3500名志工協助衛生所及公所包含清消、長者送餐等服務並協助生活關懷。而新北市府居家照護關懷中心服務專線已開設100線接聽，將視疫情變化調整，未來可擴充至300線。