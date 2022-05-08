民進黨台中市議員初選，9日至15日將進行電話民調，因疫情衝擊，近來餐會活動明顯減少，爭取曝光宣傳機會受影響，東南區市議員參選人、現任南區國光里長陳雅惠訴求「鄉親牌」，以一步一腳印，挨家挨戶拜託方式尋求支持，同時站上街頭，向路人揮手、鞠躬打招呼，希望吸引焦點，增加印象。

民進黨台中市議員黨內初選民調9日登場，8日是民調前超級星期天，陳雅惠說，擔任國光里長以來，發揮年輕人創意，成立臉書粉絲專頁，包含「雅惠去叼位」、「雅惠關心您」，以及「雅惠報好康」3個主軸，並PO文提供疫情快報、疫苗接種預約資訊，停水、停電等生活大小事，擴大服務觸角，吸引更多民眾一起為地方打拚。

最近，她帶著康乃馨，前往東南區據點，向長輩們致意，祝她們身體健康、佳節愉快，很多長輩紛紛稱讚，服務看得到，會在家顧電話支持陳雅惠。

今天適逢母親節，陳雅惠將宣傳重心，回防基本盤國光里，以人親土親的溫馨訴求，挨家挨戶請託，凝聚里民向心力，她並準備家庭主婦最喜歡的「環保水槽濾水網套袋」送給里民，希望濾掉惱人的殘渣，避免孳生細菌，許多媽媽都說衛生又方便實用。