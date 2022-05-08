今天（8）是一年一度的母親節，女星何如芸的兩個兒子遠在新加坡念書，母子雖然常透過視訊聯繫，但對何如芸來說，母親節這個節日，一對兒子不在身邊，讓她格外感傷，何如芸稍早曬出兒子們幾年前母親節的手作康乃馨和卡片，思念兒子的她還暴哭成淚人兒，讓人看了相當不捨。

何如於稍早在臉書曬出兒子們數年前給她手作康乃馨和卡片，母親節禮物讓何如芸收藏至今，何如芸也感性說：「母親，是我今生最驕傲的身分，是我最幸福的人生歲月，是鼓勵我前進的隱形力量！」何如芸還因想念兒子，哭成淚人兒，她揪心說：「在今天，想念的心，無以復加，無遠弗屆，讓我好好哭一下好嗎」？

同時，何如芸也向遠在新加坡的兒子喊話：「親愛的孩子：因為有你們，我是真的很快樂！母親節快樂！」發文讓人看了很心疼，女星張鳳書留言：「感同身受...秀秀...抱」，廖家儀也說：「母親節快樂～姊」，黃瑄則暖心安慰：「母親節快樂，雖然寶貝不在身邊，但愛永遠陪伴」。

何如芸的兩個寶貝兒子雖然遠在新加坡念書，不過母子常常視訊聯絡，她今年1月也飛去團圓，何如芸為了享受母子相聚時光，還暫時放下努力經營的臉書，看得出她相當重視珍貴的親子時間。