到牛排館或西餐廳用餐的時候，通常都會附上一碗酥皮濃湯，酥脆的酥皮搭配熱騰騰的濃湯，是不少饕客十分喜愛的美食。近日有網友在討論「酥皮濃湯的吃法」，貼文曝光後釣出內行人分享「正確吃法」，可以一次吃到2種口感，只要嘗試過就回不去了。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，好奇詢問大家平常都怎麼喝酥皮濃湯，「酥皮你會拔起來吃，還是弄在湯裡攪拌？」文章曝光後引發熱烈討論，2派都有各自的支持者，大家紛紛留言：「弄在湯裡比較好吃」、「弄在湯裡吃！拔起來就不會想吃那個麵包了」、「拔起來吃，才有酥皮口感靈魂啊」、「我會把酥皮弄起來吃」、「用湯匙捲起來沾濃湯」、「一半吃一半攪湯」。

除此之外也釣出不少愛吃美食的老饕，分享能夠一次嘗到2種口感的「正確吃法」，「中間的往下戳，旁邊的撕起來吃」、「邊邊先拔起來吃，中間就下去湯裡」、「酥皮濃湯的濃湯通常不多，整個塞進去會糊成一團，所以中間的酥皮推下湯內，外邊的直接吃，之前朋友教的，吃錯好幾10年哈哈」、「正確吃法就是中間的部分塞進去湯裡面，旁邊的單吃，一次吃到2種口感」。

另外過去也有網友好奇，為何酥皮濃湯幾乎以「白色獅頭碗」作為容器，對此在牛排館工作過的員工表示，其實用其他的碗也可以，但白色獅頭碗造型比較好看，能帶給客人視覺上的享受，而且獅頭也能夠用來當作濃湯量的標準線，以免湯盛太多或太少。