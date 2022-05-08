由於多數兒童沒打新冠肺炎疫苗，染疫人數越來越多，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學觀察到確診兒童有幾個特點，其中「高燒+接觸確診者+家用快篩陽性」來掛急診的，100% PCR都是陽性，更指出現在雙北醫療量能吃緊、出現排擠效應，應該考慮限制社交人流一段時間，減少醫療負荷。

謝宗學在臉書指出，7日新增4.6 萬人染疫，較前一天成長近3成，確診雖然以每天20到30％的幅度成長，但當數量達到達一定程度之後，即使每日增加比例類似，但每日分母不斷變大，增加的絕對數字仍十分驚人，將對醫療量能形成巨大的壓力，特別是疫情嚴重的北部城市。

謝宗學指出，台中正走在先前雙北的道路。五月初急診曾經被PCR檢驗大軍淹沒，在醫院配合市府政策開立PCR快速門診分流病人後，情況改善不少。同時觀察到兒童確診病人有幾個特點：第一，高燒+接觸確診者+家用快篩陽性的兒童，100% PCR都陽性；而高燒+家用快篩陽性，則是接近100 % PCR陽性。

謝宗學表示，確診兒童常有高燒症狀，體溫燒到超過40度以上不算少見，通常 48到72小時內會退燒，發燒超過48小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長，而突然熱痙攣發作的孩子，也要高度懷疑是新冠肺炎，

謝宗學表示，他尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

謝宗學指出，目前台中地區一般常規醫療沒有明顯的醫療排擠效應，但兒童急診三級檢傷候診時間拉長，一、二級檢傷不受影響；四、五級檢傷，如有輕微症狀加上家用快篩陽性、到急診欲採檢PCR 病人候診時間將最久。

謝宗學表示，若疫情規模擴大到一定程度，加上出現明顯醫療量能吃緊或醫療排擠效應，如現在的雙北，應該考慮開始限制社交人流一段時間，讓疫情稍微降溫，減少醫療體系的負荷。更指出中央的現行作為已無法有效壓低確診數。