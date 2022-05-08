台北市一名廖姓男子與11歲女兒在便利商店聊天，被民眾誤認為街友而報警處理，員警到場盤查後，廖男拒絕提供女兒個資而遭帶回局內，未料廖男過程中失控咬警而遭起訴。士林地院審結，員警將廖男帶回局內的行為不符合警察職權行使法，判廖男無罪。

判決書指出，廖男2020年8月間深夜與11歲女兒在便利商店聊天，被民眾誤認為是街友搭訕未成年少女並報警處理，員警到場後，廖男及其女兒均表示兩人為家人，路過民眾也作證兩人為父女，經常出沒在附近，警方見少女無危險，便返回局內。

然，北市警察局勤指中心認為，員警的回報內容並沒有詳細描述少女的資料，要求其返回現場，二度接受盤查的廖男不願提供女兒的個人資料，遭到警方帶回派出所偵訊，但廖男過程中情緒激動，與警方爆發肢體衝突，甚至咬傷警察，因而遭到起訴。

士林地院審結，法官認為廖男與少女的互動自然，不符合警察職權行使法中，能查證人民身分的要件，且，員警僅因查身分未果，就將廖男帶回局內，也同樣不合法。

法官指出，員警用強制方式將廖姓男子帶回派出所不合法規規定，而廖男咬警與推警，是為了排除警方實施不法侵害，且保護自身行為的舉動，故判其無罪，可上訴。