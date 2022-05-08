立委何欣純近日為輔選行程奔波全市，女兒看到她泛紅的前臂，今天甚至出現曬傷情形，讓她在母親節對媽媽的拚勁既訝異又心疼。（何欣純服務處提供／盧金足台中傳真）

立委何欣純近1個月來，跑遍海線、山線、屯區及市區，以車掃、步行市場等方式，幫民進黨籍市議員參選人輔選。（何欣純服務處提供／盧金足台中傳真）

「市長雖未獲提名，但我一直強調，只要是能幫上忙的地方，一定協助拚到底。」立委何欣純沒有被民進黨徵召，還是這一波黨內台中市議員初選的「超強母雞」，頂著烈日為參選人拉票，雙臂在艷陽下曬的紅咚咚，女兒在母親節看到心疼不已，何欣純粗估1整天活動路程逾百公里，為輔選拚了。

何欣純近日為了輔選行程奔波全市，女兒看到她泛紅的前臂，今天甚至出現曬傷情形，既訝異又心疼，「妳不是都會穿長袖外套嗎？怎還會曬成這樣？」原來就算穿長袖衣物，但車掃時會揮動手臂，也讓皮膚曝曬在陽光下。

近日雙臂被中台灣的豔陽曬傷，原來這是她1個月來，跑遍台中市山海屯及市區，輔選市議員參選人的「成績」，女兒在母親節看到心疼不已。

何欣純說，以車掃、步行市場等方式，幫民進黨籍市議員參選人輔選，輔選行程除了有尋求連任的議員，也有新血輪投入，大家努力朝議會過半的目標前進，讓這個城市更好。

她以7日為例，一早陪同子弟兵賴美連以車隊掃街，下午轉赴大雅陪同市議員周永鴻車掃，而確診目前隔離中的市議員江肇國，何欣純則是繼續與江的團隊車掃，粗估一整天活動的路程逾百公里。

何欣純強調，自己是海線的媳婦、早年擔任議員時常出入豐原，很多行政區幾乎都是她第2個故鄉，這陣子再深入地方，重新觀察這個城市，有的地方改變了，但卻有不少區域發展停滯，這些都需要各地有理想的代議士，為民眾請命、努力讓都市更好。