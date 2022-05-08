迷你水箱車高不到2.5米，但配備和幫浦都不輸大台水箱車。（洪靖宜攝）

PTO系統可將汽車引擎動力傳輸到幫浦，快速出水。（洪靖宜攝）

客製化消防新利器加入！全台唯一一輛擁有PTO系統最迷你的水箱車就在高雄。由於左營舊城歷史悠久，但也因早期開發狹小道路眾多，甚至還有城門，對於消防救災來說是一大挑戰，這輛迷你水箱車，高僅2.5米，小小的體積水箱蓄水能力卻高達1.5噸，消防幫浦出水能力可達10公斤，且每分鐘出水量可達3000公升，可以說是消防車界的「小鋼砲」。

高雄市消防局左營分隊原本有一輛17年的小型水箱車，但去年已經退役，這次在謝田源、謝王秋蘭醫師夫妻捐贈下補強戰力，打造更迷你但效能更好的水箱車，而且還是針對左營地區需求客製化製作，高不到2.5米，長約4米多，小巧車體可以輕鬆穿過觀光景點舊城北門或是進到小巷弄，機動性也比較強。

為了要打造符合左營在地特性，這台小型水箱車採用日本ISUZU五十鈴原廠6.2噸底盤，不但提供較高載重穩定性能及配備戰力更強的幫浦設備，是全台唯一擁有PTO系統當中最為迷你的水箱車。

分隊長張瀚文說，PTO系統就是將汽車引擎動力傳輸到幫浦後出水，該輛迷你水箱車引擎動力和幫浦規則與中型水箱車差不多，其他一般小型水箱車都是外加幫浦，水壓跟流量就差很多。小小的體積水箱蓄水能力卻高達1.5噸，幫浦出水能力可達10公斤且每分鐘出水量可達3000公升，可以說是消防車界的「小鋼砲」

目前該輛迷你水箱車已經測試完成，預計下周正式上線，希望在新伙伴加入後，能大幅提高消防救災能力與救災量能。