曾繪製《無限地球危機》、《新少年泰坦》、《復仇者聯盟》等多部大熱作品的美國漫畫家喬治佩雷斯(George Pérez)，驚傳已於本月6日已因胰臟癌逝世，享壽67歲。喬治佩雷斯一生創作無數，主要擅長鉛筆線稿，諸多知名經典角色皆出自他之手，在美漫界中擁有崇高地位，消息傳出後令不少漫迷相當難過。
綜合多家外媒報導，喬治佩雷斯1954年在出生於紐約市，父母皆為波多黎各後裔，5歲起便喜歡上畫畫，19歲時便已進入漫威公司，擔任漫畫家助手一職，之後才華迅速受到肯定，1970年代迎來他的全盛時期，於1974年8月在漫威新作《驚人的故事》終於畫出作品，1980後則轉入漫威對手DC旗下，繪製《復仇者聯盟》以動態逼真的線條享譽各界，有殿堂級畫師之稱號。
在喬治佩雷斯進到DC公司後，和作家馬文·沃爾夫門(Marv Wolfman)聯手創作出改造人賽伯格、超級英雄渡鴉、女英雄俏嬌娃等多個經典角色，即使後來他在3年前正式退休，仍擁有極強影響力，本該是安度晚年的時候，卻在去年底表示已罹患胰臟癌，甚至僅剩下半年到1年的時光，選擇不做化療要好好安靜度過剩下光陰，最終在6日長眠世間。
不幸辭世傳出後，漫威對外發布聲明，讚揚他是一個藝術家、作家、朋友，讚揚他對漫畫界做出的巨大貢獻，同時肯定他筆下描繪出的故事，他的善良永遠不會被遺忘；DC漫畫商Jim Lee亦發文哀悼，指出喬治佩雷斯藝術風格充滿活力，甚至將他比作講故事的畫作，還有畫迷們也感到傷心不已，足見其在漫畫史上作出的深遠貢獻。。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。