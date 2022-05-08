曾繪製《無限地球危機》、《新少年泰坦》、《復仇者聯盟》等多部大熱作品的美國漫畫家喬治佩雷斯(George Pérez)，驚傳已於本月6日已因胰臟癌逝世，享壽67歲。喬治佩雷斯一生創作無數，主要擅長鉛筆線稿，諸多知名經典角色皆出自他之手，在美漫界中擁有崇高地位，消息傳出後令不少漫迷相當難過。

綜合多家外媒報導，喬治佩雷斯1954年在出生於紐約市，父母皆為波多黎各後裔，5歲起便喜歡上畫畫，19歲時便已進入漫威公司，擔任漫畫家助手一職，之後才華迅速受到肯定，1970年代迎來他的全盛時期，於1974年8月在漫威新作《驚人的故事》終於畫出作品，1980後則轉入漫威對手DC旗下，繪製《復仇者聯盟》以動態逼真的線條享譽各界，有殿堂級畫師之稱號。

George Pérez made everything look effortless. His contributions were pivotal in both driving and reinventing DC’s long and rich history. George’s stories were a joy to read, and his work resonated with everyone he met. He will be missed by those here at DC and fans worldwide. pic.twitter.com/g8lMC62tK5 — DC (@DCComics) May 7, 2022

在喬治佩雷斯進到DC公司後，和作家馬文·沃爾夫門(Marv Wolfman)聯手創作出改造人賽伯格、超級英雄渡鴉、女英雄俏嬌娃等多個經典角色，即使後來他在3年前正式退休，仍擁有極強影響力，本該是安度晚年的時候，卻在去年底表示已罹患胰臟癌，甚至僅剩下半年到1年的時光，選擇不做化療要好好安靜度過剩下光陰，最終在6日長眠世間。

We lost another of the absolute greats this weekend with the passing of the legendary artist, writer and creator George Pérez. His career is truly a testament to what one can achieve in life when singularly focused on what one loves to do.



And George loved comics. (1/8) pic.twitter.com/7mOWYMg9bm — Jim Lee (@JimLee) May 7, 2022

不幸辭世傳出後，漫威對外發布聲明，讚揚他是一個藝術家、作家、朋友，讚揚他對漫畫界做出的巨大貢獻，同時肯定他筆下描繪出的故事，他的善良永遠不會被遺忘；DC漫畫商Jim Lee亦發文哀悼，指出喬治佩雷斯藝術風格充滿活力，甚至將他比作講故事的畫作，還有畫迷們也感到傷心不已，足見其在漫畫史上作出的深遠貢獻。。