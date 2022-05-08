寮國宣布全面重新開放旅遊，自9日起將允許已接種疫苗的旅客造訪寮國且沒有任何篩檢要求。寮國官方表示，這是為了符合全球情勢並振興國內經濟所推出的措施。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國政府發言人、總理辦公室部長習帕康（Thippakone Chanthavongsa）7日在一場社群媒體的直播時作上述表示。

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例明顯減少，為了經濟復甦，中央COVID-19防控小組、寮國政府與多個部門協調合作，在符合全球情勢下採取新的入境措施。

在傾聽民意與諮詢專家意見後，中央COVID-19防控小組訂定相關入境寮國的措施，並自5月9日起開始生效。

報導指出，根據規劃，所有國際口岸將開放給寮國公民、外國居民、旅客等進出，與寮國有免簽協議的旅客可以直接造訪寮國；其他旅客可以在入境前申請簽證，此外，一些特定的國際口岸會開放辦理落地簽。

持完整接種疫苗證明的外國旅客與寮國公民無論是透過陸路、水路、空路抵達寮國，無須查驗COVID-19篩檢結果也不用篩檢。

尚未接種疫苗的寮國公民、外國公民與12歲以上未接種疫苗的旅客須持有出發前48小時內的快篩證明，並於抵達時出示以供查驗。

習帕康說，各部會與旅遊部門、企業須為了迎接外國旅客做好充分準備；與此同時，她也宣布重新開放娛樂場所、卡拉OK等，並要求業者徹底遵守COVID-19防控措施。（編輯：林憬屏）1110508