8日母親節，新竹縣衛生局防疫人員很多身為人母，仍堅守崗位做疫調及接聽電話服務民眾，縣長楊文科特別慰問感謝她們不辭辛勞，守護大家的健康，他說「更謝謝所有孩子把媽媽借給我，一定要記得你們的媽媽很偉大！」

楊文科說，這段時間確診和居隔人數暴增，防疫業務案量也飆升，衛生局同仁不分晝夜疫調和接聽防疫電話，很多人已連續加班1個多月，每天工作近20小時，甚至睡在辦公室，由家人幫忙送換洗衣物，也有媽媽半夜怕吵到孩子都睡車上，真的很讓人心疼。

楊文科特別到衛生局打氣，準備母親節小禮物送給所有辛苦的同仁，他說，他要向同仁的孩子們說謝謝，大家把媽媽借給他，堅強站在防疫最前線，執行防疫工作，或許孩子們會埋怨很久沒看到媽媽，但請孩子們要記得，媽媽犧牲家庭時間來守護大家健康，是所有人的英雄。

楊文科感謝所有參與防疫的媽媽們，不論是醫護、消防、防疫旅館、防疫計程車、清潔人員，還是學校、村里長、村里幹事等民政人員，所有人都展現了媽媽的堅韌與強大，謝謝妳們，有妳們真好！祝福大家母親節快樂！