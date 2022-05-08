2022年全國大專校院運動會在新冠肺炎疫情壓力下，5月7日準時在國立體育大學正式開幕，8日上午的舉重公開女生組，49公斤級排灣族好手霸澤昂．依邦、55公斤級江念欣挑戰自我，霸澤昂．依邦抓舉87公斤、挺舉110公斤及總和197公斤都打破大會、全國紀錄摘金，東京奧運國手江念欣雖然抓舉僅留下81公斤，不過挺舉103公斤和總和184公斤兩破大會紀錄，同樣金牌入袋。

霸澤昂．依邦透露，這是自己暌違快3年再度挑戰49公斤級，因為上周排名賽挺舉狀況不佳沒成績，讓她這次挺舉也有點小擔心，所幸透過和教練陳葦綾溝通動作，看影片提醒自己不要再犯同樣錯誤，得以在全大運有豐富收穫。

去年全大運霸澤昂．依邦腰傷未癒仍摘金，談到傷勢，她表示肩膀、腰部傷勢雖都有持續，不過還是透過恢復、治療慢慢緩下來，目前身體狀況還行，儘管今年另一項大賽2022杭州亞運確定要延到明年，她也不擔心，「只是延期而已，我就準備好等它來。」

教練陳葦綾補充，很感謝黃金計畫，讓選手除了在高雄左營國家運動訓練中心，也能有時間可以回到母校國立體大訓練、換個空間和心情，而本屆全大運又是在自己學校舉辦，霸澤昂．依邦舉起來也相對熟悉、自在，比較可惜是隊友方莞靈5月3日確診新冠肺炎，只能無奈放棄本屆全大運。

公開女生組55公斤，同為國立體大好手的江念欣抓舉78、81公斤都一舉成功，第3次試舉85公斤失敗，無緣打破84公斤大會及全國紀錄，挺舉部分第2次試舉103公斤成功，打破原大會紀錄101公斤，第3次試舉江念欣挑戰108公斤失敗，最後成績為抓舉81公斤、挺舉103公斤，總和184公斤。

「舉重女神」郭婞淳（中）雖然沒有參賽，仍到全大運舉重比賽現場替學弟妹加油。（運促會提供）