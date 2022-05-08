台灣本土疫情炸鍋，藝人現在上工前都需先快篩，吳宗憲的女兒Sandy（吳姍儒）今（8日）傳出快篩陽性，近期工作只能緊急喊卡。對此，吳宗憲表示父女每天都會見面，他緊急做快篩，結果為一條線「陰性」，表示目前身體狀況都非常好。

Sandy今發文證實快篩陽性，表示：「今天本來要錄影，這陣子大家都很謹慎，每一場工作前一天都有快篩…沒想到剛剛起床快篩陽性。」自責影響之後3天的工作，目前跟老公正在醫院等PCR結果。

她的經紀人透露，「Sandy每天都有快篩的習慣，昨天有篩是陰性的，今天早上覺得喉嚨癢癢不太舒服，早上又做了一次快篩發現兩條線 ，現在趕去醫院做pcr，對於接下來3天的工作取消，還有對於製作單位與工作人員感到很抱歉。」

每天跟女兒見面的吳宗憲，似乎一點不擔心中鏢，表示自己無不良嗜好，也熱愛運動，「我的身體真的很好，太健康了」，稱自己做過PCR都是陰性，問他如果在家自主隔離會不會很悶，他回：「不會啊，我在做研發。」

而Sandy因快篩陽性，與爸爸吳宗憲明（9日）將錄製的《小明星大跟班》先暫時停工，中天電視台表示：「因為蠻臨時得知消息，目前我們先等Sandy核酸檢測結果，後續我們再來與製作單位及經紀人討論調整後續錄影的工作。」而她周二原定出席的《36題愛上你》第3季媒體記者會剛也確定取消。