楊姓男子去年凌晨開車昏睡，車子停放路中央，還開著大燈，警員懷疑他酒駕或吸毒，將2輛警車擋住楊車前後，避免楊逃脫，結果楊男硬是開車前後衝撞警車，撞壞警車後離去。台北地院依妨害公務罪判楊徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

檢方調查，楊男去年7月22日凌晨3時30分，開車行經北市萬華區某道路時陷於昏睡，車子未關大燈並違規停放於車道中央。

當時萬華分局康定路、大理街派出所警員開警車執行聯合巡邏勤務，發現有車子停在路中央，上前察看，見楊在車內昏睡，懷疑他酒駕或吸毒，遂通知大理街派出所警員另駕警車攜帶酒測器到場。員警為免楊清醒後駕車逃逸，遂將2輛警車分別停放於楊車車前、車尾，再上前敲窗喚醒楊。

但楊見警員盤查，竟踩下油門前後衝撞2輛警車，撞壞2輛警車引擎蓋、前保險桿、水箱、大燈後，即駕車逃逸。警方循線逮獲楊到案，北檢因楊認罪，依妨害公務罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

北院判楊徒刑6月，得易科罰金約18萬多元，楊還要負責補償撞爛2輛警車的費用。

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