中信投信指出，受不動產開發商違法案件影響，越南股市4月出現較大修正，但監管透明化有利越股長期發展，且近期越南企業相繼公布財報，預期市場恐慌結束後，財報利多消息將有望拉抬股市，透過主動型越南基金更能掌握回升行情。

香港首富李嘉誠近期被越南媒體揭露，旗下長江實業集團將進軍越南地產，引發諸多討論。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，長實集團選擇投資胡志明市可能是看準當地房地產價格近年快速成長，及看好胡志明市在越南扮演經濟、貿易、文化中心的重要地位。

針對不動產開發商FLC操縱股價及新黃明集團不當籌資發債等2起地產負面事件，張晨瑋表示，官方擴大追查股價異常波動個股、整頓發債遊走灰色地帶的企業，儘管調查違法案件造成股市回調，但有利越南資本市場長期健全發展，上述事件未傷及越南經濟基本面。

越南政府為刺激經濟，先前祭出金額共150億美元的財政大禮包，將於今明2年執行，預期將占每年GDP比重的2％。張晨瑋指出，越南進入首季財報旺季，近40％上市櫃公司已公布財報，目前整體獲利成長率高達42.9％，且以中型股成長率最高。

展望越股後市，張晨瑋認為，越企未來2年獲利、每股盈餘成長動能強勁，且估值相對便宜，長期企業利潤成長終將帶動股市回升，有利選股不限於大型股的主動型基金表現，此時不失為理性投資者布局良機。