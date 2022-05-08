疫情持續升溫，連帶影響母親節觀光人潮。新北市今日各商圈相較往年冷清，人潮減少約3成至5成，且受疫苗接種影響，親子出遊比例大幅降低。有商圈理事長也坦言，疫情延燒至今2年多，沿街仍有不少店面唱空城計，預計短期內不會恢復，目前只能待病毒共存達成後，經濟能持續復甦。

平溪魅力商圈理事長王凱表示，今早雖有零星遊客，但與去年國旅人潮相比，還是差了2至3成，前陣子受五倍券、新北加倍券到期影響，人有稍微多一些，但現在又恢復原狀，疫情發展至今，商圈經濟都不太樂觀，目前十分、平溪商圈開店率分別有3成、7成，以現有人流根本無法支撐租金，許多店家都是選擇直接休息，更有店家無法負擔撤離，目前店租超過2萬元的店面都是空擺狀態。

王凱說，他理解政府補助無法一直持續供應，現在只能期待政府的共存政策，發揮效應，消費者可以盡快正向看待後疫生活，才能讓商圈可以從谷底翻身。

另外，新北九份老街人潮也稀稀落落，知名店家阿妹茶樓老闆許立育表示，雖然往年母親節來講，遊客並不會有暴增狀況，但仍有特地來吃飯的人，不過4月中旬，每日確診突破1萬人後，生意影響蠻多的，與往年相比最少差一半以上，沒有國外觀光客、國內民眾又擔心疫情的情況下，收入大受影響。

九份商圈執行長許仲琛表示，九份商圈部分商家已逐漸轉型，發展針對國內旅客的商品，不過目前仍是從谷底逐漸復甦的狀況，目前開店率整體維持約5、6成，而商圈也積極開發一些消費活動，多少帶動一些觀光發展，也期待政府相關補助能儘速通過。