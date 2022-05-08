台電招募生力軍！台電新進僱用人員甄試今（8）日登場，今年招募16類別，預計錄取857人，創7年新高，正式僱用後起薪約3.1萬元。初（筆）試考場分布台北、台中、彰化、台南、高雄、花蓮等6縣市，共計12個考場，實際到考人數9225人，平均到考錄取率約9.29％。其中以綜合行政類報名人數最多，錄取率僅1.39％，競爭最激烈。

台電表示，近年退休人數屢破千，為補足人力需求，台電持續招募新血，傳承電力專業技術，確保穩定供電。根據《Cheers》雜誌「新世代最嚮往企業」調查，台電已連續6年榮獲公共服務業組別冠軍，獲得社會新鮮人認可，今年也吸引逾1.7萬人前來報考。

負責電力搶修的配電線路維護類別，此次招考名額最多、達284名，超過2000人報考。綜合行政類報名人數最多，破萬人報考，爭取144個名額，錄取率僅1.39％。

因應疫情，本次甄試不開放陪考，考生甄試前皆已填答健康關懷表，甄試全程配戴口罩、進場時量測體溫及消毒手部，因確診和受隔離限制而無法應考者可申請退費。考量考生配戴口罩的舒適度，本次甄試全國12個考場同步開放冷氣，同時開啟門窗及風扇保持通風，維護考生健康。

本次招考類別包含配電、輸電、變電、電機、綜合行政等16類別，共招募857人，達7年來新高。初（筆）試科目試題及答案，明（9）日起可至甄試網站查詢。預計7月12日在甄試網站公告複試名單，8月2日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。

台電說明，電力設備遍及全國各地，新進同仁須兼備技術和體力才得以勝任。複試考生將挑戰重重關卡，不僅須具備標示牌辨識能力，體能方面也須通過拉單槓、爬鷹架、負重行走、握力測驗等嚴苛考驗，方能成為台電生力軍。