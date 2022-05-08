最後屋主擔心遭強拆並收取拆除費用，自行在期限內拆除完畢。（新北市工務局提供）

新北市府違建強拆收費政策見成效！新北市泰山區1棟透天厝，本為合法3層樓建物，但最近遭民眾檢舉，屋主自行加蓋成6層違建，又隔成出租套房牟利，經拆除大隊查報後，原本排定要進行強拆，並收取30萬左右的拆除費用，屋主知道後，立即向市府承諾，會自行在4月底前自行拆除，最後屋主也履行承諾，將違法建物部分在期限內完全拆除完畢。

新北市政府自2020年發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項違章建築物收取拆除費用，盼提高違規民眾自行改善的意願，截至目前符合拆除收費類型的案件有175件，其中148件自拆，自拆率逾八成，剩餘27件由拆除大隊強制執行並收費，收費已超過300萬元。

拆除大隊表示，這起個案本為合法的3層透天別墅，但因房屋鄰近輔仁大學，屋主竟擅自將頂樓加蓋到6層樓高，並將4樓、5樓隔成5間套房出租給學生，若是發生火警，後果恐不堪設想，因此拆除大隊隨即要求屋主限期改善，否則將進行強拆，並收取拆除費用約30萬元，屋主立即承諾將在期限內改善，最後趕在4月底前全數自行拆除完畢。

工務局長詹榮鋒強調，自2019年起，已拆除、改善套雅房違建共983件，為維護新北市轄內學生校外租屋安全，會持續嚴格稽查套雅房違建，以防不知情的學生住在有公安疑慮的違建內，釀成公安意外。同時他也提醒，只要違建符合影響公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項情形，一律優先進場強制拆除並收費，請民眾切勿有任意搭蓋違建並作為出租套房牟利的僥倖心態。