台日桌球CP福原愛和江宏傑去年離婚後，她留在日本拚事業也傳出不倫疑雲，一對子女跟著江宏傑在台灣生活，她則透過視訊關心。今母親節她有感而發，罕見在離婚後提到小孩，提及自己懷孕時受過的苦，福原愛說：「希望早點這個疫情過去，不要在夢裡見他們，是真正的見到他們緊抱一下。」

福原愛去年初返日，一對兒女留在台灣由江宏傑照顧，每逢佳節都由江宏傑PO出慶祝照，她今罕見在微博發文，吐露自己當年懷孕時孕吐得很厲害，不管去哪都會隨身帶著塑膠袋，一次卻忘了帶袋子，她在機場吐得自己全身都是；此外，她懷孕期間也睡不好，眼睛下面的毛血管斷裂、嗓子也破了出血，為生小孩吃盡苦頭，但當媽之後這些都不算什麼，「孩子生病了，真的想跟他交換；好吃的東西，恨不得想帶走給他們吃；漂亮的風景，想拿剪刀剪下來給他們看；想多讓他們學東西、多體驗，把我所有的好的經驗都給他們」。

她表示生孩子後才體會到自己母親的心情，母親節除了感謝媽媽，也感謝一路上照顧她的長輩，「今天我要感恩我的媽媽、教我很多事情的媽媽們，還有把我變成媽媽的孩子們。謝謝大家，我繼續努力、加油」。