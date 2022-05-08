中信兄弟7日靠著詹子賢再見安打以4比3擊敗統一獅，拿下5連勝，9局登板後援1局無失分的楊志龍拿下相隔948天的勝投，走過傷勢的陰霾再回到投手丘、拿下勝投，他認為這是對自己這2年辛苦復健的肯定，也想把這1勝獻給家人及支持他的朋友。

楊志龍2019年球季結束後，隔年因肩膀傷勢動刀，連2年在一軍成績空白，2021年5月在二軍出賽3場後又出現狀況，9月才又有出賽紀錄。

今年球季楊志龍成功度過傷勢挑戰，教練團安排他從牛棚出發，目前一軍出賽6場，共投6.1局、失2分，自責分率2.84，拿下1勝1敗。昨天他在9局平手局面登板，雖然一開始就保送吳桀睿，但接下來連續抓到3個出局數，最後更是三振掉獅隊陣中最火燙的陳傑憲。

楊志龍表示，上場前自己只是希望能幫球隊守住平手局面，讓球隊在9局下能有贏球機會，在牛棚熱身時就有一直在看場上狀況，「他（陳傑憲）最近確實很火燙，上場前（高）宇杰有做功課，我就照他的配球執行。」最後三振掉陳傑憲後，他也激動怒吼激勵自己。

楊志龍笑說，看到詹子賢打再見安打，第一時間只想到不用打延長賽，「只想說可以早點回去休息，沒想到會拿勝投。」走過肩傷陰霾，楊志龍今年健康回歸，球速與動刀前並無太大落差，昨天更拿下暌違2年多的勝投，「這一勝算是肯定我在這2年的復健成果，想把它獻給家人和支持我的朋友。」

總教練林威助表示，楊志龍的狀況越來越好，現階段先讓他擔任中繼角色，最終目標還是希望他能重回先發，對於他現階段的出場安排，主要是考量用球數，只要前一場用球數不多是有機會連續出賽。

聽到教練希望他最終目標能重回先發，楊志龍說：「以後的事以後再想，現在就是先把教練團當下賦予的工作做好，自己也是每天都做好準備，想辦法把狀態調到最好。」