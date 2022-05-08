疫情圖示

中央8日公布新竹縣新增688例確診案例，分別為378位男性和310為女性，無症狀者有546人，約佔79％，年齡分布於0到90歲，12歲以下有95人，65歲以上37人，多數仍為18到64歲青壯年約75％。新竹縣目前居家隔離人數為1018人，居家照護人數為2343人。

688例確診者分布為竹北市240例、竹東鎮57例、湖口鄉143例、新豐鄉96例、新埔鎮35例、關西鎮28例、芎林鄉17例、橫山鄉9例、寶山鄉20例、北埔鄉3例、峨眉鄉4例、尖石鄉27例、五峰鄉9例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣目前疫情仍以職場、移工宿舍、校園群聚等為主，這些人口密集機構群聚約佔確診個案6成，並延伸至家庭群聚，衛生局在接獲通報後，均會與職場、學校防疫長聯繫匡列接觸者並安排採檢。

衛生局指出，中央8日起調整部分匡列解隔政策，包含校園、職場接觸者匡列原則及居家隔離者的管制措施等，縣府團隊會依中央政策持續疫調。