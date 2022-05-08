釘子戶的搬遷，通常跟建商給得條件有關，在台灣更是關乎到居住正義 ，但「世有陰陽」，在河南鄭州就出現了例外，主持人戴立綱說，在高樓大廈包圍之中，竟藏著一座200多年前的「老宅」，曾經有建商出了88億人民幣 （約新台幣392億）的高價要求該住戶搬離，卻一一遭到拒絕，到底發生什麼事？

在河南鄭州有這麼一位釘子戶，面對土地開發商提出88億巨資，來作為拆遷款進行補償，他卻寧死不拆，這背後的原因究竟是什麼？而又是怎樣的房子能夠價值88億？不同於其他釘子戶，任先生是個不為金錢所動的人，他拒絕拆遷並不是為了得到更高的拆遷款，其所在的地區是鄭州市高新區，拆遷的是他的一座老宅子，巧妙的是，他的宅子所處的地理位置十分優越，幾年以來都是眾多開發商眼中的寶地，任先生的房子造型壯麗，還是地處村莊的中心地帶。

宅子的門口，還有著製作精美的牌匾，在這上面有著四個大字，寫的是輔翼國政，據悉這四個鏗鏘有力的字跡，是出自道光皇帝親筆，而這座宅子是建於清朝的乾隆時期，距今已有兩百多年的歷史，整個宅子的占地面積高達1978平方米，宅子中的院子有著閣樓陪襯，可以看出歷史痕跡明顯，足以見得歷代主人對於它的保護，不僅沒有肆意的改造，而且保護得十分細心。

根據歷史的記載，這座宅子的建造就花費了63年的時間，做工十分講究，無論是院子的設計，還是牆面上精美的雕刻，都有著顯而易見的高超工藝，此外宅子中還有著各式各樣的圖騰，圖騰的繪製生動形象，要知道這座宅子早些年間的主人，可是清朝的二品官員，追溯到第一代主人，名為任君選，在當時是富甲一方的商人，通過他的要求下建造了宅子，在任君選逝世後，其傳人任德潤傳承了父親的意志，繼續守護著這座宅子，隨著仕途之路的順利進展，很快便坐上了二品官員的寶座，宅子也修建完成，為了犒賞任家對於朝廷的貢獻，道光皇帝親自為其宅子御賜四字牌匾，栩栩如生的寫著輔翼國政四個大字，具體的含義就是，讓任家繼續為國家做事，輔佐皇室處理政事，足以見得任家在當時的地位，以及道光皇帝對於他們的重視。