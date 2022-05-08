民進黨台中市議員初選9日起將進行民調，爭取最後時間衝刺，前新聞局長卓冠廷(右)、台中市議員蔡耀頡特地充當居家照護中的江肇國分身，到市場拉票。(江肇國服務處提供／林欣儀台中傳真)

民進黨台中市議員初選9日起將進行民調，爭取民調前的黃金周末，有志參選者無不卯足全力衝刺、狂掃街，正因確診在居家照護期間的市議員江肇國，因無法親自上陣，只好請議會同仁蔡耀頡、張家銨充當分身，連日前已初選過關的前台中市新聞局長卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣都來助陣。

民進黨預計在台中市議員第10選區（中西區）提名2席，目前包括現任的江肇國、黃守達及新人蕭行凱爭取。江肇國說，他因確診、正在居家照護期間，卻很掛心選情、相當焦慮，還好有多位好友特地來相挺，分別代替他到向上市場、第五市場拉票，希望初選能有好結果。

卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣則說，不只因為與江肇國是相識許久的好友，更是看到民進黨2018年在台中市長選戰失利後，江肇國持續以議員身分監督市府、延續林佳龍的好政策，期待他能繼續為地方而努力。

其實，除了卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣與蔡耀頡、張家銨充當江肇國分身，前幾日，包括立委何欣純、市議員周永鴻等人也都仗義相挺、幫江肇國車隊掃街，讓他相當感動。

民進黨台中市議員初選民調預計9日開始持續到12日，這次將進行民調的包括第4選區（豐原后里）、5選區（潭雅神）、第8選區（北屯）及第9選區（北區）、第10選區（中西區）、第11選區（東南區）、第13選區（霧峰大里）。