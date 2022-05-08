南投縣魚池鄉人乘寺文殊院歷經20多年重建落成，縣長林明溱致贈「菩薩行處」匾額。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

自921大地震後，南投縣魚池鄉人乘寺文殊院歷經20多年重建，8日上午舉辦落成開光安座大典法會，縣長林明溱致贈「菩薩行處」匾額，藍綠下屆縣長選舉提名人許淑華、蔡培慧兩人同台禮貌致意、參加大典行禮如儀，與會人士並簽署祈福卡，祈祝新冠疫情早消弭、風調雨順，儀式莊嚴隆重。

人乘寺文殊院落成大典暨佛像開光安座法會，由住持大願法師主持，縣長林明溱、立委許淑華、馬文君、行政院中辦執行長蔡培慧、魚池鄉長劉啟帆等中央地方首長及民代出席。

林明溱致詞表示，在住持和尚大願法師領導下20多年重建期間，不畏艱難推動重建工作，並弘法利生，在教育、文化領域從事公益工作，幫助社會、淨化人心，每年都獲得內政部、行政院等宗教公益獎項，這正是所謂「多做善事，必結善果，心中有信仰，出入皆光明」。

藍綠下屆縣長選舉提名人許淑華與蔡培慧同台，兩人客氣致意、行禮如儀，均肯定文乘寺文殊院長期投入教育、文化工作，對提供獎助學金等公益不遺餘力表示肯定。

大願法師表示，聖開老和尚在民國68年來到魚池鄉開創慈光山僧團首座道場人乘寺文殊院，並陸續設立20多處分支道場。感謝縣府協助、各地弟子護持，人乘寺文殊院終於重建啟用，慈光山僧團、四眾弟子將持續精進修行弘法，推展教育、文化、公益、慈善事業，讓社會祥和安定。