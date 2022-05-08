居住在基隆陳姓作詞、作曲家透過網路下訂二級毒品四氫大麻酚及禁藥大麻二酚，以按摩油名義從香港郵寄至我國，遭海關人員查獲送辦；陳男於法庭辯稱，因罹患精神疾病必須服用，並提出就醫紀錄證明。基隆地院近日審結，認定男子進口數量少，無運輸、轉售他人情形，依違反毒品危害防制條例處有期徒刑1年9月。

判決指出，陳男明知四氫大麻酚、大麻二酚分別為二級毒品及禁藥，不得非法輸入，仍於2019年在網路上訂購11瓶含其成分的大麻油，並以按摩油名義委託不知情的香港郵政郵寄至基隆租屋處。包裹同年10月12日抵達我國，海關人員查驗時，察覺有異查扣送驗，並轉請調查局航業處基隆調查站協助偵辦，循線追查將陳男逮捕歸案，移送基隆地檢署偵查，由檢方提起公訴。

法院審理時，陳男辯護人辯護表示，陳男患有精神疾病，為緩解病症自行施用而運輸毒品，並提出自2017年10月起，因精神病症多次就醫，醫囑註明病患適用CBD大麻二酚，以及相關就醫紀錄為佐證，強調並非為販賣毒品牟利，情事與一般毒蟲迥然不同，犯罪情狀顯可憫恕，請法官審酌依法減輕其刑，並給予2年以上、5年以下緩刑機會。

基隆地院近日審結，法官表示，無其他證據證明陳男有意將二級毒品轉讓或販賣他人情況，認定陳及辯護人於法庭主張自己施用而運輸等語，應可採信，另考量輸入毒品、禁藥數量非鉅，情節尚屬輕微，依現行毒品危害防制條例第17條第3項，減輕其刑。

法官指出，陳男因罹患精神疾病，欲緩解病症而為，處境雖值同情，但仍非法允許，又於偵查中否認犯行，直至本院審理時坦承不諱，考量其從事音樂表演、詞曲創作，以及犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，處有期徒刑1年9月，另陳男曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，不服緩刑要件。

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