由小S（徐熙娣）所主持節目《小姐不熙娣》開播以來話題不斷，節目中的固定班底也因此打開知名度，其中，外型甜美的菲比，便以亮麗外表、火辣身材受到矚目，私底下還經營貓咪旅館，是個有頭腦有顏值的事業女強人。但近日她卻在節目上自爆自己過去也曾與「恐怖情人」交往過，甚至遭到對方暴力對待，讓她長達好幾個月的時間陷入憂鬱。

菲比因在《小姐不熙娣》擔任班底，甜美的臉蛋與性格受到大批網友的喜愛，使她的人氣不斷攀升，近日還邀請登上網路節目《來追學姊吧》擔任首集來賓，但在節目採訪中她除了透露自己在大學時期曾遭到學校退學外，根據《東森新聞》的報導，她還在剛升上大學時交了一任有暴力傾向、控制慾極強的男朋友，讓她身上經常有傷痕。

菲比表示當年才18、19歲的她，與男友交往後不僅被對方要求要將上課行程排開，只為了到男方打工地點一起上班，還要求她乾脆休學陪伴，甚至某天兩人一同在學校時，男方突然當眾抓住她拖行一段路，即使她的腳被磨到破皮也沒有停下，直到在場目睹一切的學生跳出來制止才將她順利救出，之後她也徹底清醒趕緊提出分手，想要斷乾淨。

但沒想到，男方一聽到她想分手竟直接跑到她家樓下堵人，揚言要把她架走，她只好大聲呼叫反抗，父母聽到後才趕緊出面救下她，但菲比也坦言自從那次之後她出門都很緊張，害怕前男友會躲在角落偷襲她，加上當時家中還有一些狀況，讓她遭到學校三二退學，曾有長達3個月的時間出現心理陰影並陷入嚴重憂鬱，疑似罹患心理疾病，過了很長一段時間後才慢慢走出傷痛。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。