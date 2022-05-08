大陸廣東省廣州市1名女子本月1日深夜，在街頭直擊1名男子架著2名酒醉女子，疑似在撿屍，未料她細看後，才發現竟是2名女子拖著男子走，男子無力脫身，消息曝光網路後，不少網友驚呼「時代變了，男生在外也得小心。」

據陸媒《搜狐新聞》報導，1名女子本月1日晚間在廣州市天河區，目擊1名男子一左一右，扶著2名喝醉的身穿黑色短裙的女子，女子步伐不穩，勾著該男的脖子，她原以為男子打算撿屍酒醉女子，未料仔細一看才發現，男子表情痛苦，努力憋氣想閃躲酒醉女子呼出的臭氣。

目擊女說，當時3人走在大街上，路人聞到酒臭後都紛紛閃避，而男子發現左右的2名女子疑似恢復意識，便打算鬆手脫身卻失敗，男子甚至反被2名女子控制住，半推著往前行走。

文章曝光後，掀起網友熱議，不少網友驚呼，「現在男孩子出門保護好自己！時代變了！」、「最高端的獵手，就是把自己偽裝成獵物」；但也有網友推測3人或許是認識的關係，還有網友猜測爆料的真實性，質疑全是戲劇效果。

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