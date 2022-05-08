國內疫情嚴峻，新竹縣確診人數暴增，縣長楊文科7日晚接受節目主持人黃暐瀚連線專訪，分享親身經歷3＋4居隔的感想，暢談防處和各項政策，並接受網友線上提問，他坦言目前仍不知民進黨縣長人選是誰，面對年底縣長選戰，他不敢大意，都保持「戒慎恐懼」！

楊文科對黃暐瀚的提問是有問必答，楊文科對3年多前首次參選黨內有競爭，但這次連任無人競爭，國民黨3月就徵召他連任的原因說，應該是他不斷完成各項建設和政見，施政滿意度高，所以黨內都沒意見，希望他繼續做。

面對民進黨提名人選，楊文科坦言目前民進黨會徵召誰，他真的不曉得，儘管不知道對手是誰，但距年底選戰只剩半年，他始終抱持「戒慎恐懼」的心態，努力要把各項縣政工作做好去完成。

楊文科細數3年政績包括152項政見已達成124項，達成率81.57％，就任3年還債117.23億，還債比例全國第1，最滿意的前3項是AI智慧園區的招商、老人年金發放及免費營養午餐，指新竹縣連續3年縣市組招商第1名，預計今年應該也是第1。

網友的留言提問，黃暐瀚直接在線上請楊文科解答，楊文科對竹北難停車的問題說明，除了路邊與路外約2萬2千個停車位，遠東百貨竹北店增加1485個車位，加上10月即將開幕的影城有607個位及其停車場，共會增加2677個停車位。

楊文科對民眾最關心新竹地區交通問題，指目前有台1線替代道路新闢工程、橋經國橋道路改善計畫、台61線與台15線連結道路拓寬工程等都在進行中，縣府也正參與五楊高架橋延伸計畫，南下路段預計2027年施作完成、北下預計於2030年完成，這幾條建設完成後將可大獲紓解！

至於新竹客運912路權到期，屆時若取消34條路線怎麼辦？楊文科表示，立委林思銘提議增加預算積極協調，希望不要停駛，縣府也將開闢快捷9號和10號兩條路線，偏遠鄉區利用「幸福巴士」，由計程車提供長者搭乘。

楊文科也解答家長對教颯 的憂慮，指現階段不僅增加小學，更顧到10年年後孩子們就讀國高中的問題，包括高中遷校興建新校區，擴大規模增加班數，還有校地擴大等規畫都有準備，就是要讓家長安心。